8.16 Usa fermano alcune consegne armi a Kiev Gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all'Ucraina, compresi missili antiaerei. Così la Casa Bianca, confermando notizie di stampa. "Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani -ha detto la portavoce Kelly- a seguito della revisione, da parte del Dipartimento Difesa,dell'assistenza Usa ad altri Paesi in tutto il mondo". Da Washington preoccupazione per la dimi- nuzione delle proprie scorte di armi e munizioni.