12.00 Decreto Alluvioni è legge: 3,7 miliardi E'legge il decreto per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche , colpite nel maggio 2023 e a settembre-ottobre 2024. Il provvedimento stanzia 3,7 miliardi. Per la ricostruzione pubblica conferma- ti i 2,6 miliardi già assegnati dalla precedente normativa, cui si aggiungono 100 milioni per gli eventi del 2024. Principale novità, Piano straordinario 2027-2038 per ridurre il rischio idrau- lico e idrogeologico. Commissari i pre- sidenti delle 3 Regioni,1mld di budget.