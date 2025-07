12.59 Alt lavoro per afa, Lazio amplia tutela La Regione Lazio ha allargato ai rider le misure di tutela contro le ondate di calore, vietando loro il lavoro nelle ore più calde della giornata. La misura è in vigore fino al 15 set- tembre: lo stop dalle 12,30 alle 16 e riguardava finora i lavoratori agricoli e florovivaistci e gli operai di can- tieri edili e cave. Ora l'ordinanza, che rafforza quella del 30 maggio, interessa anche gli operatori della logistica e chi ef- fettua consegne in bici e scooter.