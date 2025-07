18.48 Incendio Roma, Arpa: diossina nell'aria L'esplosione di ieri avvenuta a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani Roma ha "generato diossina". Emerge dal monitoraggio dell'aria di Arpa Lazio, Agenzia regionale protezione ambientale La presenza di diossine Teq รจ pari a 1 pg/m3: "Concentrazioni superiori a 0,3pg/m3 indicano una emissione loca- lizzata, ovvero che le fiamme hanno ge- nerato diossina", spiega l'Arpa. La Protezione civile del Campidoglio: "Diossina ridotta per rapida azione dei pompieri. Scongiurato il peggio".