7.30 Ondata di afa si attenua:'rosse'7 città Il caldo record di questi giorni ha le ore contante, con l'Italia divisa in 2 tra la morsa dell'afa e al Nord i primi nubifragi. Crollano da 15 a 7 i capoluoghi di pro- vincia in bollino rosso, tra quelli mo- nitorati dal Ministero della Salute. Massimo livello di allerta per Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara. Per le regioni settentrionali, weekend all'insegna della pioggia e allagamenti in Lombardia e Piemonte,nel Vercellese.