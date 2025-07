16.31 Esplosione Roma,cala diossina rilevata Rientrato l'allarme diossina in rela- zione all'esplosione di ieri a Roma a seguito di un incendio a un distribu- tore di benzina e metano. La presenza nell'aria drasticamente calata in 24h. Nei pressi di via dei Gordiani, il livello è sceso a 0,1 pg/m3. In giorno precedente era pari a ben 1 pg/m3. A diffondere il dato è Arpa Lazio, inter- venuta per effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria. Il direttore della protezione civile di Roma, Napo- litano: "Valori diossina entrati nella norma".