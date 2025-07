8.58 Italia ancora divisa tra maltempo e afa L'Italia continua a essere divisa in due, una parte colpita dal maltempo e , l'altra sotto il caldo rovente. Atteso da oggi un calo generalizzato delle temperature, accompagnato però da eventi meteo estremi. In Lombardia un treno è stato colpito da un fulmine, a Melegnano: trasbordati in sicurezza i passeggeri e ripresa la circolazione regolare. Due operai feri- ti a Milano mentre potavano alberi pe- ricolanti per il maltempo. In Liguria, alberi caduti a Genova. A Vittorio Ve- neto (TV) esondato il fiume Meschio.