7.00 Terracina, crolla tetto locale:un morto Una vittima e una decina di feriti, nel crollo del tetto di un ristorante a Terracina, sul litorale del basso Lazio in provincia di Latina. Morta una sommelier 31enne, che guidava il servizio in sala con un collega. In prognosi riservata tre dei feriti. La Procura ha disposto il sequestro del locale. Alcuni testimoni che si trova- vano nella sala del ristorante, nel centro di Terracina, hanno parlato di 2 cedimenti.Non escluso un ruolo del mal- tempo:non pioveva,ma c'era vento forte.