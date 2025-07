9.04 Allerta maltempo in Lombardia e Veneto Il maltempo nel Nord Italia continua a provocare disagi. In Cadore si è rimes- sa in movimento la frana che interessa la Statale 51 di Alemagna tra Cortina e San Vito, nel Bellunese. Frane anche a Miane, nel Trevigiano, ed alcuni eva- cuati. Esondato il Meschio in Veneto come in Friuli Venezia Giulia (qui an- che il Grava). Allerta arancione in Lombardia e Veneto, centinaia gli in- terventi dei Vigili del fuoco. Crollo repentino delle temperature in tutta Italia, dopo l'ondata di afa che si è registrata nei giorni scorsi.