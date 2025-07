11.18 Abi: rischi crescita, disinnescare dazi "Disinnescare"il protezionismo e i dazi per evitare effetti su mercati e banche e una "nuova recessione". Così all'As- semblea Abi il presidente Patuelli. In caso di guerre commerciali,"i merca- ti soffrirebbero, aumenterebbero le in- certezze per le imprese, i crediti po- trebbero deteriorarsi maggiromente e le banche ne subirebbero gli effetti". "Protezionismi e nuovi dazi, misure vecchie quanto il mondo, penalizzano il libero mercato, le crescite economiche e sociali e la prosperità globale".