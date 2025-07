11.53 Giorgetti: Dazi Trump un cambio epocale "La vicenda dei dazi è il sintomo di un mutamento epocale del quadro degli scambi. Gli Usa, che con Clinton hanno voluto la globalizzazione, con Trump hanno fatto marcia indietro. Stiamo tornando all'impensabile". Lo ha detto il titolare dell'Economia videocollega- to all'Assemblea Abi in corso a Milano. Poi:"governo e Mef hanno fatto la loro parte", con risultati. "Mi attenderei che gli istituti di credito approfitti- no del quadro mutato e tornino a fare le banche". Infine: governo non guarda a nazionalità, ma a capacità banchieri.