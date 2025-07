21.45 Ex Ilva, Emiliano: garantire il gas Per l'ex Ilva di Taranto servono cer- tezze sull'approvvigionamento energeti- co, non necessariamente legate a un ri- gassificatore. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il tavo- lo al ministero delle Imprese. "Si può chiudere un accordo indicando il fabbi- sogno di gas,non per forza la fonte",ha dichiarato, spiegando che "non è nemme- no certo che la nave rigassificatrice possa essere ormeggiata". Emiliano in- vita quindi a evitare scontri su ipote- si ancora indefinite.