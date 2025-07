16.12 Petizione:no concerto Gergiev a Caserta Cresce il pressing per far annullare il concerto del maestro russo Gergiev, sostenitore di Putin, domenica 27 luglio alla Reggia di Caserta. Trasmessa al governatore della Campania De Luca, alla presidente della Commis- sione Ue, von der Leyen e ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, una petizione con le firme di diversi Premi Nobel e 700 scienziati, artisti e intellettuali. Si chiede di "interrompere il dilagare della propaganda russa in Europa".