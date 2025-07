16.30 Pulmino fuori strada,8 feriti in Veneto Un pulmino che trasportava un gruppo di persone con disabilità è uscito di strada a Recoaro Terme, nel Vicentino, per fermarsi in un torrente dopo un vo- lo di 10 metri in un dirupo. Otto persone a bordo: l'autista, 6 ra- gazzi di una comunità di Valdagno e una operatrice. Tutti contusi o feriti, e i due più gravi elitrasportati al San Bortolo di Vicenza.