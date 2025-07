17.10 Autonomia, Calderoli: "Presto intese" "Quando si parla di autonomia io ci sono sempre: sia per il Trentino-Alto Adige e le altre Regioni, sia per la Capitale del Paese. Ritengo che l'auto- nomia e la sussidiarietà facciano bene a tutti, dunque anche alla Capitale, perché 'autonomia' vuol dire più poteri ma anche più responsabilità". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli. "Mi auguro presto,probabilmente settem- bre, le prime intese con le Regioni a statuto ordinario, in avanzato stato di lavorazione e vicine al completamento".