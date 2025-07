13.00 Papa:"Il mondo non sopporta più guerra" "Dobbiamo dialogare e lasciare le armi, il mondo non sopporta più la guerra". Lo ha detto Papa Leone XIV ai media all'uscita dalla Messa nella cattedrale di Albano (Roma). Su Gaza,"abbiamo in- sistito sulla necessità di proteggere i luoghi sacri e lasciare violenza e odio",ha detto esprimendo "profondo do- lore per l'attacco alla Chiesa a Gaza". "No a punizioni collettive e spostamen- to forzato della popolazione". All'Angelus: "Fermiamo la barbarie del- la guerra e che si raggiunga una riso- luzione pacifica del conflitto".