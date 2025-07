14.22 West Nile, casi nel Lazio non correlati I casi di West Nile nel Lazio risultano al momento non collegati tra loro. In comune solo la zona geografica, l'area di Latina. Dopo la morte di una 82enne senza altre patologie, sono sei i casi accertati. Due persone in condizioni critiche: un 63enne e un 72enne, entrambi con altre patologie e sintomi neurologici,ricove- rati al Santa Maria Goretti di Latina. Il virus West Nile รจ trasmesso dalle zanzare e non si diffonde da persona a persona, ricorda la Regione Lazio, che dal 17/7 ha rinforzato la sorveglianza.