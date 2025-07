19.00 Cuneo, speleologo bloccato in grotta Uno speleologo è bloccato per un infor- tunio in Piemonte, nell'Abisso Paperino sulla Colla Termini (Alpe degli Stanti) in provincia di Cuneo. Lo speleologo era nella grotta con al- cuni compagni,quando è rimasto bloccato da una caduta di rocce. Per poter fare uscire la barella sarà necessario disostruire alcuni tratti particolarmente angusti che separano il luogo dell'incidente dall'uscita. Si stima che l'intervento si protrarrà per diverso tempo.