16.45 Pizzaballa:Israele non è giustificabile "Non riusciamo a capire le ragioni di tutto questo e, come il Papa giustamen- te ha detto, e anche noi lo ripetiamo continuamente, tutto questo non è giu- stificabile" a Gaza. Così il cardinale di Gerusalemme, Pizzaballa,in un'inter- vista ai media vaticani. "Chiarisco: non abbiamo nulla contro il mondo ebraico e non vogliamo apparire come chi va contro la società israelia- nia e l'ebraismo, ma abbiamo il dovere morale di esprimere la nostra critica alla politica che questo governo sta adottando a Gaza", ha concluso il Card.