17.05 Sindaco Sala:"Le mie mani sono pulite" "Le mie mani sono pulite". Così il si- daco di Milano al Consiglio sull'in- chiesta urbanistica in cui è indagato. "Non esiste una singola azione che pos- sa essere attribuita a mio vantaggio". "Qui doverosamente in un momento deli- cato. Sono giorni confusi in cui tutto diventa oscuro.Le certezze sembrano va- cillare."E' fonte di grandissima soffe- renza il mio coinvolgimento nell'inda- gine". "Da una certa politica atteggia- menti sgraziati e maleducati."Nella vi- ta ho affrontato cose più gravi"."Dove- re mantenere impgni presi con elettri".