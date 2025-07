13.40 West Nile, da gennaio 32 casi e 2 morti Sono 32 in totale i casi di West Nile registrati in Italia da inizio anno a oggi. Così l'aggiornamento dell'Istitu- to Superiore di Sanità. Ventuno i casi nel Lazio, tutti in provincia di Latina e uno mortale. Un altro decesso in Pie- monte. In Campania un sospetto cluster epidemico nel Casertano e 8 ricoverati. Il virus West Nile è endemico in Italia e viene trasmesso dalla puntura delle zanzare comuni. Non c'è passaggio da umano a umano. Andamento epidemiologico in linea con gli anni precedenti,cambia la distribuzione geografica,dice l'Iss.