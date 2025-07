16.40 Bce: tassi fermi, incertezza per dazi La Bce mantiene invariati al 2% i tassi di interesse e spiega: "Sinora l'econo- mia ha mostrato nel complesso una buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Al tempo stesso, il panorama resta eccezionalmente incerto, soprattutto a causa delle controversie commerciali". "Il Consiglio è determinato a garantire che l'inflazione si stabilizzi all' obiettivo del 2% a medio termine" e "adotterà un approccio basato sui dati" anche per "contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato".