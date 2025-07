7.00 Ucciso con cocci bottiglia, 5 fermati Cinque fermi, tra Veneto, Abruzzo e Lazio, per la rissa a coltelli e cocci di bottiglia in cui sabato notte a Ro- vigo è morto un giovane tunisino, men- tre un connazionale è stato ferito. Destinatari dei fermi cinque giovani pakistani: uno è accusato di omicidio aggravato premeditato, per il colpo mortale alla gola, inferto con un coc- cio di bottiglia.