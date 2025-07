8.52 13 milioni in viaggio per le vacanze Weekend da bollino rosso sulle strade, per l'esodo estivo dei vacanzieri: in viaggio 13 milioni di italiani. Previsti disagi per i viaggiatori a causa di uno sciopero di 4 ore nel trasporto aereo. Disagi possibili anche per il maltempo: allerta gialla oggi in sette Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Veneto, Marche e Umbria.