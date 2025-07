17.07 West Nile, seconda vittima nel Lazio Secondo decesso per virus West Nile nel Lazio. Un uomo anziano, con patologie croniche pregresse e trapiantato di cuore, รจ morto all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. L'uomo, di 77 anni, a quanto si appren- de risiedeva in provincia di Latina, dove si concentra il focolaio con la maggior parte dei casi del virus legato alla puntura di zanzara registrati quest'anno. Secondo le prime informa- zioni, avrebbe soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta.