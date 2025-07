29/07/2025 12:32 West Nile, seconda vittima in Campania 12.32 West Nile, seconda vittima in Campania Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso all'Ospedale del Mare di Napoli a causa del virus del West Nile, ma la notizia si è appresa solo oggi. E' quanto riportano il Mattino e il Messaggero. L'anziano, paziente fragile, era giunto lo scorso 20 luglio al pronto soccorso per un'emorragia gastrica e, durante il ricovero, è emersa la positività al virus. Era originario di Pomigliano d'Arco.