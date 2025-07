9.08 West Nile, quinto morto in Campania Sono salite a 9 le vittime del virus West Nile dall'inizio dell'anno in Italia. E' di poche ore fa la notizia del quinto decesso in Campania: un 76enne in dialisi morto a Caserta. Il bilancio dei decessi nel 2025 conta dunque 1 morto in Piemonte, 3 nel Lazio e 5 in Campania. "Non sembra esserci un aumento dei casi rispetto a quelli che abbiamo visto negli anni precedenti", dice tuttavia l'infettivologo Matteo Bassetti.