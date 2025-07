31/07/2025 10:00 Trani, 11 arresti per armi e droga 10.00 Trani, 11 arresti per armi e droga I Carabinieri stanno dando esecuzione a 11 misure cautelari per tentato omicidio, detenzione e porto di armi clandestine ed esplosivi, spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati disposti dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura. Coinvolti nell'operazione il personale del 6° Nucleo Elicotteri, lo Squadrone eliportato Cacciatori Puglia e il Nucleo cinofili di Modugno.