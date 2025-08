13.26 Nuoto, Benedetta Pilato bronzo 50 rana L'ultima giornata dei campionati Mon- diali di nuoto a Singapore dà un'altra medaglia all'Italia. Benedetta Pilato è bronzo nella finale dei 50 rana col tempo di 30"14. Quarta Anita Bottazzo, in 30"21. Oro alla lituana Ruta Meilu- tyte in 29"55, argento alla cinese Qianting Tang in 30"33. Benedetta Pilato, 22 anni, di Taranto, è alla sua quinta medaglia in un cam- pionato del mondo.