12.41 Cremlino: Trump-Medevedev? Decide Putin Sarà "importante e utile" la visita nei prossimi giorni in Russia dell'in- viato americano, Steve Witkoff, mentre si avvicina la scadenza dell'ultima- tum dato dal presidente Usa Trump a Mosca per fermare l'offensiva in Ucrai- na. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, che non esclude la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky. La controversia sui social tra Trump e Medvedev? Sulla politica estera decide Putin, puntualizza Peskov. Ma "Mosca tratta con cautela le dichiarazioni le- gate alle questioni nucleari".