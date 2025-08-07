Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
07/08/2025 16:30
Morto Berengo Gardin,maestro fotografia 
  16.30                                 
 Morto Berengo Gardin,maestro fotografia
 Si è spento a Genova a 94 anni il      
 grande fotografo Gianni Berengo Gardin.

 Con le sue immagini in bianco e nero,  
 in 70 anni di carriera ha documentato  
 i cambiamenti della società italiana,  
 entrando in fabbriche, ospedali        
 psichiatrici, cantieri, ma anche       
 immortalando la bellezza dell'Italia   
 dei piccoli borghi e della natura.     

 E' stato protagonista di 350 mostre in 
 Italia e all'estero e ha pubblicato 260
 libri in cui ha raccontato il suo modo 
 straordinario di vedere il mondo.

Torna Indietro