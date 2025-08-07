16.30 Morto Berengo Gardin,maestro fotografia Si è spento a Genova a 94 anni il grande fotografo Gianni Berengo Gardin. Con le sue immagini in bianco e nero, in 70 anni di carriera ha documentato i cambiamenti della società italiana, entrando in fabbriche, ospedali psichiatrici, cantieri, ma anche immortalando la bellezza dell'Italia dei piccoli borghi e della natura. E' stato protagonista di 350 mostre in Italia e all'estero e ha pubblicato 260 libri in cui ha raccontato il suo modo straordinario di vedere il mondo.