16.30
Morto Berengo Gardin,maestro fotografia
Si è spento a Genova a 94 anni il
grande fotografo Gianni Berengo Gardin.
Con le sue immagini in bianco e nero,
in 70 anni di carriera ha documentato
i cambiamenti della società italiana,
entrando in fabbriche, ospedali
psichiatrici, cantieri, ma anche
immortalando la bellezza dell'Italia
dei piccoli borghi e della natura.
E' stato protagonista di 350 mostre in
Italia e all'estero e ha pubblicato 260
libri in cui ha raccontato il suo modo
straordinario di vedere il mondo.