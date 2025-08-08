Televideo.Rai.it

08/08/2025 15:40
Anp: occupazione di Gaza una catastrofe 
 La decisione del governo Netanyahu sul-
 ll'occupazione della Striscia di Gaza  
 rappresenta "un crimine a pieno titolo 
 in violazione del diritto internaziona-
 le" che "causerà una catastrofe umani- 
 taria senza precedenti". Lo afferma    
 l'ufficio del presidente dell'Autorità 
 nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen 
 accusando Israele di proseguire in una 
 politica di "genocidio, e carestia".   

 Abu Mazen ribadisce poi "il diritto al-
 l'autodeterminazione del popolo pale-  
 stinese" in uno Stato "con Gerusalemme 
 est capitale".

