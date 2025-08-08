|
15.40
Anp: occupazione di Gaza una catastrofe
La decisione del governo Netanyahu sul-
ll'occupazione della Striscia di Gaza
rappresenta "un crimine a pieno titolo
in violazione del diritto internaziona-
le" che "causerà una catastrofe umani-
taria senza precedenti". Lo afferma
l'ufficio del presidente dell'Autorità
nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen
accusando Israele di proseguire in una
politica di "genocidio, e carestia".
Abu Mazen ribadisce poi "il diritto al-
l'autodeterminazione del popolo pale-
stinese" in uno Stato "con Gerusalemme
est capitale".