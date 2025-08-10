|
22.20
ExIlva,Mimit conferma meeting 12 agosto
Il ministro Urso è disponibile a incon-
trare i sindaci di Taranto e di Statte
e il presidente della Provincia di Ta-
ranto, ove fosse richiesto, prima della
riunione sull'Accordo di programma in-
teristituzionale "confermato" per il 12
agosto al Ministero Imprese e Made in
Italy. Lo riferiscono fonti del Mimit.
"Eventualmente anche in presenza del
presidente della Regione Puglia",dicono
I lavoratori attendono decisioni: il 12
verranno espresse posizioni sul Piano
formulato il 15 luglio e su localizza-
zione impianti e decarbonizzazione.