22.20 ExIlva,Mimit conferma meeting 12 agosto Il ministro Urso è disponibile a incon- trare i sindaci di Taranto e di Statte e il presidente della Provincia di Ta- ranto, ove fosse richiesto, prima della riunione sull'Accordo di programma in- teristituzionale "confermato" per il 12 agosto al Ministero Imprese e Made in Italy. Lo riferiscono fonti del Mimit. "Eventualmente anche in presenza del presidente della Regione Puglia",dicono I lavoratori attendono decisioni: il 12 verranno espresse posizioni sul Piano formulato il 15 luglio e su localizza- zione impianti e decarbonizzazione.