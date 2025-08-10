Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
10/08/2025 22:20
ExIlva,Mimit conferma meeting 12 agosto 
  22.20                                 
 ExIlva,Mimit conferma meeting 12 agosto
 Il ministro Urso è disponibile a incon-
 trare i sindaci di Taranto e di Statte 
 e il presidente della Provincia di Ta- 
 ranto, ove fosse richiesto, prima della
 riunione sull'Accordo di programma in- 
 teristituzionale "confermato" per il 12
 agosto al Ministero Imprese e Made in  
 Italy. Lo riferiscono fonti del Mimit. 

 "Eventualmente anche in presenza del   
 presidente della Regione Puglia",dicono
 I lavoratori attendono decisioni: il 12
 verranno espresse posizioni sul Piano  
 formulato il 15 luglio e su localizza- 
 zione impianti e decarbonizzazione.

Torna Indietro