11.30 Ex Ilva,Urso:"E'il giorno della verità" Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, è a Palazzo Piacentini per le riunioni dedicate al rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La riunione è sull'accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione. A seguire, gli incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni d'impresa, aperti anche alla partecipazione della Regione Puglia e del Comune di Taranto. "E' il giorno della responsabilità e della verità", ha dichiarato Urso.