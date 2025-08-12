Televideo.Rai.it

12/08/2025 11:30
Ex Ilva,Urso:"E'il giorno della verità" 
 Il ministro delle Imprese e del Made in
 Italy, Urso, è a Palazzo Piacentini    
 per le riunioni dedicate al rilancio   
 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

 La riunione è sull'accordo di programma
 interistituzionale per la piena        
 decarbonizzazione. A seguire, gli      
 incontri con le organizzazioni         
 sindacali e le associazioni d'impresa, 
 aperti anche alla partecipazione della 
 Regione Puglia e del Comune di Taranto.

 "E' il giorno della responsabilità e   
 della verità", ha dichiarato Urso.

