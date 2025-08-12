|
11.30
Ex Ilva,Urso:"E'il giorno della verità"
Il ministro delle Imprese e del Made in
Italy, Urso, è a Palazzo Piacentini
per le riunioni dedicate al rilancio
dello stabilimento ex Ilva di Taranto.
La riunione è sull'accordo di programma
interistituzionale per la piena
decarbonizzazione. A seguire, gli
incontri con le organizzazioni
sindacali e le associazioni d'impresa,
aperti anche alla partecipazione della
Regione Puglia e del Comune di Taranto.
"E' il giorno della responsabilità e
della verità", ha dichiarato Urso.