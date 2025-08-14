Televideo.Rai.it

14/08/2025 22:25
Tennis,Cincinnati: Sinner in semifinale 
 Jannik Sinner vola in semifinale al Ma-
 sters 1000 di Cincinnati. Il n.1 del   
 mondo piega in due set il 28enne cana- 
 dese Felix Auger-Aliassime: 6-0 6-2 il 
 punteggio, per una durata dell'incontro
 di appena un'ora e 11 minuti.          

 Sinner parte sparato e non lascia un   
 turno di servizio all'avversario, chiu-
 dendo il primo set in 27 minuti. A ini-
 zio ripresa l'altoatesino accusa una   
 battuta a vuoto, andando sotto 0-2 per 
 riprendersi subito e infilare sei gio- 
 chi consecutivi.

