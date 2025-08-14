22.25 Tennis,Cincinnati: Sinner in semifinale Jannik Sinner vola in semifinale al Ma- sters 1000 di Cincinnati. Il n.1 del mondo piega in due set il 28enne cana- dese Felix Auger-Aliassime: 6-0 6-2 il punteggio, per una durata dell'incontro di appena un'ora e 11 minuti. Sinner parte sparato e non lascia un turno di servizio all'avversario, chiu- dendo il primo set in 27 minuti. A ini- zio ripresa l'altoatesino accusa una battuta a vuoto, andando sotto 0-2 per riprendersi subito e infilare sei gio- chi consecutivi.