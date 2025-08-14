|
22.25
Tennis,Cincinnati: Sinner in semifinale
Jannik Sinner vola in semifinale al Ma-
sters 1000 di Cincinnati. Il n.1 del
mondo piega in due set il 28enne cana-
dese Felix Auger-Aliassime: 6-0 6-2 il
punteggio, per una durata dell'incontro
di appena un'ora e 11 minuti.
Sinner parte sparato e non lascia un
turno di servizio all'avversario, chiu-
dendo il primo set in 27 minuti. A ini-
zio ripresa l'altoatesino accusa una
battuta a vuoto, andando sotto 0-2 per
riprendersi subito e infilare sei gio-
chi consecutivi.