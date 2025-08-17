|
21.50
Un altro giovane annega in un fiume
Un ragazzo è morto dopo essere stato
trascinato dalla corrente nel Po,vicino
al Ponte della Becca nel territorio del
comune di Linarolo (Pavia).
Il giovane stava facendo il bagno all'
altezza della confluenza del Ticino nel
Po. Era in compagnia di due amici, si è
tuffato nel fiume: vedendolo in diffi-
coltà, una barca che transitava in quel
tratto,lo ha caricato e portato a riva.
E' stato rianimato dai soccorritori del
118, ma una volta arrivato in ospedale
è morto. E' l'ennesimo caso di annega-
mento in un fiume della Lombardia.