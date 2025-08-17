Televideo.Rai.it

17/08/2025 21:50
Un altro giovane annega in un fiume 
 Un altro giovane annega in un fiume    
 Un ragazzo è morto dopo essere stato   
 trascinato dalla corrente nel Po,vicino
 al Ponte della Becca nel territorio del
 comune di Linarolo (Pavia).            

 Il giovane stava facendo il bagno all' 
 altezza della confluenza del Ticino nel
 Po. Era in compagnia di due amici, si è
 tuffato nel fiume: vedendolo in diffi- 
 coltà, una barca che transitava in quel
 tratto,lo ha caricato e portato a riva.
 E' stato rianimato dai soccorritori del
 118, ma una volta arrivato in ospedale 
 è morto. E' l'ennesimo caso di annega- 
 mento in un fiume della Lombardia.

