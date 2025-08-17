21.50 Un altro giovane annega in un fiume Un ragazzo è morto dopo essere stato trascinato dalla corrente nel Po,vicino al Ponte della Becca nel territorio del comune di Linarolo (Pavia). Il giovane stava facendo il bagno all' altezza della confluenza del Ticino nel Po. Era in compagnia di due amici, si è tuffato nel fiume: vedendolo in diffi- coltà, una barca che transitava in quel tratto,lo ha caricato e portato a riva. E' stato rianimato dai soccorritori del 118, ma una volta arrivato in ospedale è morto. E' l'ennesimo caso di annega- mento in un fiume della Lombardia.