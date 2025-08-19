|
12.34
Cybercrimini,cresce rischio per imprese
Imprese italiane sempre più a rischio
di cyberattacchi. I reati informatici
denunciati dalle aziende sono aumentati
del 45,5% tra il 2019 e il 2023.
Più colpiti Toscana (+88,3% di attacchi
in 4 anni) e Veneto (+63,7%); sopra
+50% Marche (+56%), Puglia (+54,7%),
Lazio (+53,2%) ed Emilia-Romagna (+53%)
Nei dati Confartigianato,i reati infor-
matici rappresentano il 35,5% di quelli
contro le aziende; almeno un incidente
informatico per 15,8% delle imprese,
contro la media Ue del 21,5%.