12.34 Cybercrimini,cresce rischio per imprese Imprese italiane sempre più a rischio di cyberattacchi. I reati informatici denunciati dalle aziende sono aumentati del 45,5% tra il 2019 e il 2023. Più colpiti Toscana (+88,3% di attacchi in 4 anni) e Veneto (+63,7%); sopra +50% Marche (+56%), Puglia (+54,7%), Lazio (+53,2%) ed Emilia-Romagna (+53%) Nei dati Confartigianato,i reati infor- matici rappresentano il 35,5% di quelli contro le aziende; almeno un incidente informatico per 15,8% delle imprese, contro la media Ue del 21,5%.