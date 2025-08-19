Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
19/08/2025 12:34
Cybercrimini,cresce rischio per imprese 
  12.34                                 
 Cybercrimini,cresce rischio per imprese
 Imprese italiane sempre più a rischio  
 di cyberattacchi. I reati informatici  
 denunciati dalle aziende sono aumentati
 del 45,5% tra il 2019 e il 2023.       

 Più colpiti Toscana (+88,3% di attacchi
 in 4 anni) e Veneto (+63,7%); sopra    
 +50% Marche (+56%), Puglia (+54,7%),   
 Lazio (+53,2%) ed Emilia-Romagna (+53%)

 Nei dati Confartigianato,i reati infor-
 matici rappresentano il 35,5% di quelli
 contro le aziende; almeno un incidente 
 informatico per 15,8% delle imprese,   
 contro la media Ue del 21,5%.

Torna Indietro