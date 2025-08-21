|
10.11
Maltempo,5 regioni in allerta arancione
Allerta arancione in Emilia-Romagna,
Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto.
Al centro-Nord arrivati i previsti tem-
porali, mentre sotto Roma regna ancora
l'afa di Caronte.
Bomba d'acqua sulla Versilia e sull'
isola d'Elba; oltre 109mila fulmini si
sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore,
riferisce il governatore Giani. A Gros-
seto salvi 4 ragazzi rimasti bloccati
in macchina in un sottopasso allagato.
Situazione critica a Venezia e massima
attenzione su tutto il Veneto. Forte
nubifragio nella notte a Roma.