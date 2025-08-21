10.11 Maltempo,5 regioni in allerta arancione Allerta arancione in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto. Al centro-Nord arrivati i previsti tem- porali, mentre sotto Roma regna ancora l'afa di Caronte. Bomba d'acqua sulla Versilia e sull' isola d'Elba; oltre 109mila fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore, riferisce il governatore Giani. A Gros- seto salvi 4 ragazzi rimasti bloccati in macchina in un sottopasso allagato. Situazione critica a Venezia e massima attenzione su tutto il Veneto. Forte nubifragio nella notte a Roma.