Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
21/08/2025 10:11
Maltempo,5 regioni in allerta arancione 
  10.11                                 
 Maltempo,5 regioni in allerta arancione
 Allerta arancione in Emilia-Romagna,   
 Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto.  
 Al centro-Nord arrivati i previsti tem-
 porali, mentre sotto Roma regna ancora 
 l'afa di Caronte.                      

 Bomba d'acqua sulla Versilia e sull'   
 isola d'Elba; oltre 109mila fulmini si 
 sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore,
 riferisce il governatore Giani. A Gros-
 seto salvi 4 ragazzi rimasti bloccati  
 in macchina in un sottopasso allagato. 
 Situazione critica a Venezia e massima 
 attenzione su tutto il Veneto. Forte   
 nubifragio nella notte a Roma.

Torna Indietro