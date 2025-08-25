2.19 A Gaza non reporter ma 10 influencer Per la prima volta, per volere del governo israeliano, la Striscia è stata accessibile non a reporter indipendenti ma a 10 selezionati influence americani e israeliani, invitati dal ministero per gli Affari della Diaspora. Un ingresso eccezionale, organizzato come un tour mediatico, con l'obiettivo dichiarato di mostrare al mondo la di- stribuzione degli aiuti umanitari e contrastare quella che Israele defini- sce la "campagna della fame" orchestra- ta da Hamas per screditare Israele sul- la scena internazionale.