2.19
A Gaza non reporter ma 10 influencer
Per la prima volta, per volere del
governo israeliano, la Striscia è stata
accessibile non a reporter indipendenti
ma a 10 selezionati influence americani
e israeliani, invitati dal ministero
per gli Affari della Diaspora.
Un ingresso eccezionale, organizzato
come un tour mediatico, con l'obiettivo
dichiarato di mostrare al mondo la di-
stribuzione degli aiuti umanitari e
contrastare quella che Israele defini-
sce la "campagna della fame" orchestra-
ta da Hamas per screditare Israele sul-
la scena internazionale.