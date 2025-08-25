Televideo.Rai.it

25/08/2025 02:19
 A Gaza non reporter ma 10 influencer   
 Per la prima volta, per volere del     
 governo israeliano, la Striscia è stata
 accessibile non a reporter indipendenti
 ma a 10 selezionati influence americani
 e israeliani, invitati dal ministero   
 per gli Affari della Diaspora.         

 Un ingresso eccezionale, organizzato   
 come un tour mediatico, con l'obiettivo
 dichiarato di mostrare al mondo la  di-
 stribuzione degli aiuti umanitari e    
 contrastare quella che Israele  defini-
 sce la "campagna della fame" orchestra-
 ta da Hamas per screditare Israele sul-
 la scena internazionale.

