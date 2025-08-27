9.43 Usa, simula morte: trovato e condannato Una storia da film quella di un 45enne del Wisconsin, condannato a 3 mesi di carcere per essersi finto morto, fug- gendo verso una nuova vita dall'altra parte del mondo. Conosciuta in rete una donna uzbeka, l' uomo aveva inscenato la propria morte: vado al Green Lake, aveva detto alla moglie, e il giorno dopo aveva abbando- nato kayak e documenti in acqua.Lui in- vece aveva preso 3 aerei: Toronto,Pari- gi,Asia.Rintracciato e convinto a rien- trare, oltre al processo ha affrontato anche il divorzio,chiesto dalla moglie.