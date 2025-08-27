Televideo.Rai.it

27/08/2025 09:43
Usa, simula morte: trovato e condannato 
 Una storia da film quella di un 45enne 
 del Wisconsin, condannato a 3 mesi di  
 carcere per essersi finto morto, fug-  
 gendo verso una nuova vita dall'altra  
 parte del mondo.                       

 Conosciuta in rete una donna uzbeka, l'
 uomo aveva inscenato la propria morte: 
 vado al Green Lake, aveva detto alla   
 moglie, e il giorno dopo aveva abbando-
 nato kayak e documenti in acqua.Lui in-
 vece aveva preso 3 aerei: Toronto,Pari-
 gi,Asia.Rintracciato e convinto a rien-
 trare, oltre al processo ha affrontato 
 anche il divorzio,chiesto dalla moglie.

