Usa, simula morte: trovato e condannato
Una storia da film quella di un 45enne
del Wisconsin, condannato a 3 mesi di
carcere per essersi finto morto, fug-
gendo verso una nuova vita dall'altra
parte del mondo.
Conosciuta in rete una donna uzbeka, l'
uomo aveva inscenato la propria morte:
vado al Green Lake, aveva detto alla
moglie, e il giorno dopo aveva abbando-
nato kayak e documenti in acqua.Lui in-
vece aveva preso 3 aerei: Toronto,Pari-
gi,Asia.Rintracciato e convinto a rien-
trare, oltre al processo ha affrontato
anche il divorzio,chiesto dalla moglie.