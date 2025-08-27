Televideo.Rai.it

27/08/2025 22:46
Mattarella, cinema parte nostra cultura 
 Mattarella, cinema parte nostra cultura
 "Il cinema è parte essenziale ed irri- 
 nunziabile della cultura italiana; ne  
 esprime, nel mondo, il genio; trasmette
 e consolida bellezza, speranza, valori.
 Il contributo del cinema è particolar- 
 mente prezioso in questo periodo nella 
 vita del mondo che manifesta sovente il
 bisogno di recuperare solidità cultura-
 le e senso di umana solidarietà. Auguri
 dunque alla Mostra del Cinema di Vene- 
 zia!".                                 
 Così il Presidente Mattarella ha rispo-
 sto alla conduttrice della 82a edizione
 Emanuela Fanelli, che lo ha invitato a 
 partecipare all'apertura in un 'cameo'.

