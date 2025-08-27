22.46 Mattarella, cinema parte nostra cultura "Il cinema è parte essenziale ed irri- nunziabile della cultura italiana; ne esprime, nel mondo, il genio; trasmette e consolida bellezza, speranza, valori. Il contributo del cinema è particolar- mente prezioso in questo periodo nella vita del mondo che manifesta sovente il bisogno di recuperare solidità cultura- le e senso di umana solidarietà. Auguri dunque alla Mostra del Cinema di Vene- zia!". Così il Presidente Mattarella ha rispo- sto alla conduttrice della 82a edizione Emanuela Fanelli, che lo ha invitato a partecipare all'apertura in un 'cameo'.