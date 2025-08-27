|
22.46
Mattarella, cinema parte nostra cultura
"Il cinema è parte essenziale ed irri-
nunziabile della cultura italiana; ne
esprime, nel mondo, il genio; trasmette
e consolida bellezza, speranza, valori.
Il contributo del cinema è particolar-
mente prezioso in questo periodo nella
vita del mondo che manifesta sovente il
bisogno di recuperare solidità cultura-
le e senso di umana solidarietà. Auguri
dunque alla Mostra del Cinema di Vene-
zia!".
Così il Presidente Mattarella ha rispo-
sto alla conduttrice della 82a edizione
Emanuela Fanelli, che lo ha invitato a
partecipare all'apertura in un 'cameo'.