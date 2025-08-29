|
9.25
Allerta maltempo al Nord e al Centro
Allerta maltempo arancione, oggi, su
Lombardia, gran parte della Toscana e
su alcuni settori di Lazio e Molise.
Ieri e anche nella notte, nubifragi al
Nord e al Centro; precipitazioni attese
ancora domani, poi il meteo dovrebbe
migliorare brevemente.
Il Nord-Est, al momento,l'area più col-
pita: allagamenti e frane. Resta chiusa
nel Bellunese la SS 51; riaperta la 12
in Trentino. Una palazzina colpita da
un fulmine a Riva del Garda: alcune fa-
miglie hanno dovuto lasciare casa.