9.25 Allerta maltempo al Nord e al Centro Allerta maltempo arancione, oggi, su Lombardia, gran parte della Toscana e su alcuni settori di Lazio e Molise. Ieri e anche nella notte, nubifragi al Nord e al Centro; precipitazioni attese ancora domani, poi il meteo dovrebbe migliorare brevemente. Il Nord-Est, al momento,l'area più col- pita: allagamenti e frane. Resta chiusa nel Bellunese la SS 51; riaperta la 12 in Trentino. Una palazzina colpita da un fulmine a Riva del Garda: alcune fa- miglie hanno dovuto lasciare casa.