29/08/2025 09:25
Allerta maltempo al Nord e al Centro 
 Allerta maltempo arancione, oggi, su   
 Lombardia, gran parte della Toscana e  
 su alcuni settori di Lazio e Molise.   

 Ieri e anche nella notte, nubifragi al 
 Nord e al Centro; precipitazioni attese
 ancora domani, poi il meteo dovrebbe   
 migliorare brevemente.                 

 Il Nord-Est, al momento,l'area più col-
 pita: allagamenti e frane. Resta chiusa
 nel Bellunese la SS 51; riaperta la 12 
 in Trentino. Una palazzina colpita da  
 un fulmine a Riva del Garda: alcune fa-
 miglie hanno dovuto lasciare casa.

