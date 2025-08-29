19.46 Turchia chiude spazio aereo a Israele Il governo turco ha deciso di chiudere lo spazio aereo, i porti e interrompere i legami commerciali con Israele. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Fidan, intervenendo in una seduta straordinaria del Parlamento dedicata alla crisi di Gaza. Israele sta "commettendo un genocidio nella Striscia da due anni, ignorando i valori umanitari fondamentali davanti agli occhi del mondo intero", spiega Fidan. Gli attacchi di Israele "sono una minaccia per l'intera regione".