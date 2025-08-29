|
19.46
Turchia chiude spazio aereo a Israele
Il governo turco ha deciso di chiudere
lo spazio aereo, i porti e interrompere
i legami commerciali con Israele.
Lo annuncia il ministro degli Esteri,
Fidan, intervenendo in una seduta
straordinaria del Parlamento dedicata
alla crisi di Gaza.
Israele sta "commettendo un genocidio
nella Striscia da due anni, ignorando
i valori umanitari fondamentali davanti
agli occhi del mondo intero", spiega
Fidan. Gli attacchi di Israele "sono
una minaccia per l'intera regione".