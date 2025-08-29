Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
29/08/2025 19:46
Turchia chiude spazio aereo a Israele 
  19.46                                 
 Turchia chiude spazio aereo a Israele  
 Il governo turco ha deciso di chiudere 
 lo spazio aereo, i porti e interrompere
 i legami commerciali con Israele.      

 Lo annuncia il ministro degli Esteri,  
 Fidan, intervenendo in una seduta      
 straordinaria del Parlamento dedicata  
 alla crisi di Gaza.                    

 Israele sta "commettendo un genocidio  
 nella Striscia da due anni, ignorando  
 i valori umanitari fondamentali davanti
 agli occhi del mondo intero", spiega   
 Fidan. Gli attacchi di Israele "sono   
 una minaccia per l'intera regione".

Torna Indietro