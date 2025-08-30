15.28 Meteo migliora, verso il bello domani E' ancora maltempo su gran parte d'Ita- lia, ma la situazione dovrebbe miglio- rare domani, quando è atteso bel tempo. Le precipitazioni hanno stamane inte- ressato il Nord: Levante ligure, Roma- gna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto, per raggiungere poi il Centro e in parte il Sud, ma non le Isole mag- giori. I primi miglioramenti già oggi e sole atteso da domani, insieme con l'aumento delle temperature al Centro-Nord.In ca- lo ma sempre sui 28-30°C al Sud e isole