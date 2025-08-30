Televideo.Rai.it

30/08/2025 15:28
Meteo migliora, verso il bello domani 
 E' ancora maltempo su gran parte d'Ita-
 lia, ma la situazione dovrebbe miglio- 
 rare domani, quando è atteso bel tempo.

 Le precipitazioni hanno stamane inte-  
 ressato il Nord: Levante ligure, Roma- 
 gna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e  
 Veneto, per raggiungere poi il Centro e
 in parte il Sud, ma non le Isole mag-  
 giori.                                 

 I primi miglioramenti già oggi e sole  
 atteso da domani, insieme con l'aumento
 delle temperature al Centro-Nord.In ca-
 lo ma sempre sui 28-30°C al Sud e isole

