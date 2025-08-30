|
15.28
Meteo migliora, verso il bello domani
E' ancora maltempo su gran parte d'Ita-
lia, ma la situazione dovrebbe miglio-
rare domani, quando è atteso bel tempo.
Le precipitazioni hanno stamane inte-
ressato il Nord: Levante ligure, Roma-
gna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e
Veneto, per raggiungere poi il Centro e
in parte il Sud, ma non le Isole mag-
giori.
I primi miglioramenti già oggi e sole
atteso da domani, insieme con l'aumento
delle temperature al Centro-Nord.In ca-
lo ma sempre sui 28-30°C al Sud e isole