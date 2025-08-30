Televideo.Rai.it

30/08/2025 20:28
Serie A:vince il Bologna, pari Atalanta 
 Il Bologna riscatta la sconfitta in    
 casa della Roma, superando 1-0 il Como,
 vittorioso all'esordio con la Lazio. L'
 Atalanta continua a pareggiare: dopo l'
 1-1 casalingo col Pisa, arriva identico
 risultato a Parma (ducali battuti dalla
 Juventus alla prima giornata).         

 Al 'Dall'Ara' decide un sinistro di    
 prima di Orsolini su assist di Castro  
 (59'). Al 'Tardini', Scamacca coglie il
 palo nel primo tempo. Nella ripresa,   
 Pasalic illude la Dea (79'). Cutrone   
 entra e pareggia, con un tap-in dopo   
 respinta di Carnesecchi (85').

