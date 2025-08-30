|
20.28
Serie A:vince il Bologna, pari Atalanta
Il Bologna riscatta la sconfitta in
casa della Roma, superando 1-0 il Como,
vittorioso all'esordio con la Lazio. L'
Atalanta continua a pareggiare: dopo l'
1-1 casalingo col Pisa, arriva identico
risultato a Parma (ducali battuti dalla
Juventus alla prima giornata).
Al 'Dall'Ara' decide un sinistro di
prima di Orsolini su assist di Castro
(59'). Al 'Tardini', Scamacca coglie il
palo nel primo tempo. Nella ripresa,
Pasalic illude la Dea (79'). Cutrone
entra e pareggia, con un tap-in dopo
respinta di Carnesecchi (85').