|
22.00
Sardegna, annega per salvare 2 ragazzi
Un turista lombardo di 70 anni è anne-
gato davanti alla spiaggia di Buggerru,
nel sud Sardegna.
L'uomo sarebbe entrato in acqua in soc-
corso di due ragazzini in difficoltà
vicino alla battigia a causa del mare
in burrasca per il forte vento di mae-
strale, finendo per essere travolto lui
stesso e sommerso dalla forza delle
onde. Alcuni bagnanti, ancorati a corde
di sicurezza e con l'uso di supporti
galleggianti, lo hanno raggiunto e por-
tato a riva. Ma l'uomo non dava più
segnali di vita. Inutili i soccorsi.