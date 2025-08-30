22.00 Sardegna, annega per salvare 2 ragazzi Un turista lombardo di 70 anni è anne- gato davanti alla spiaggia di Buggerru, nel sud Sardegna. L'uomo sarebbe entrato in acqua in soc- corso di due ragazzini in difficoltà vicino alla battigia a causa del mare in burrasca per il forte vento di mae- strale, finendo per essere travolto lui stesso e sommerso dalla forza delle onde. Alcuni bagnanti, ancorati a corde di sicurezza e con l'uso di supporti galleggianti, lo hanno raggiunto e por- tato a riva. Ma l'uomo non dava più segnali di vita. Inutili i soccorsi.