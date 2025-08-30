Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
30/08/2025 22:00
Sardegna, annega per salvare 2 ragazzi 
  22.00                                 
 Sardegna, annega per salvare 2 ragazzi 
 Un turista lombardo di 70 anni è anne- 
 gato davanti alla spiaggia di Buggerru,
 nel sud Sardegna.                      

 L'uomo sarebbe entrato in acqua in soc-
 corso di due ragazzini in difficoltà   
 vicino alla battigia a causa del mare  
 in burrasca per il forte vento di mae- 
 strale, finendo per essere travolto lui
 stesso e sommerso dalla forza delle    
 onde. Alcuni bagnanti, ancorati a corde
 di sicurezza e con l'uso di supporti   
 galleggianti, lo hanno raggiunto e por-
 tato a riva. Ma l'uomo non dava più    
 segnali di vita. Inutili i soccorsi.

Torna Indietro