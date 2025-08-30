|
23.00
Us Open, Sinner e Musetti agli ottavi
Jannik Sinner accede agli ottavi dello
Us Open dopo una complicatissima parti-
ta contro Denis Shapovalov. In n.1 del
mondo vince 5-7 6-4 6-3 6-3, in 3h14',
giocando certo non il suo miglior ten-
nis. Esemplare, comunque, l'attitudine
a sfruttare le opportunità: nel 3° set,
sotto 0-3, vince 9 games di seguito e
indirizza la vittoria.
Il derby italiano del 3° turno lo vince
Lorenzo Musetti (n.10 del seeding),Fla-
vio Cobolli (n.24) si ritira per un
problema al braccio quando era sotto
6-3 6-2 2-0.