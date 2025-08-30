Televideo.Rai.it

30/08/2025 23:00
Us Open, Sinner e Musetti agli ottavi 
 Jannik Sinner accede agli ottavi dello 
 Us Open dopo una complicatissima parti-
 ta contro Denis Shapovalov. In n.1 del 
 mondo vince 5-7 6-4 6-3 6-3, in 3h14', 
 giocando certo non il suo miglior ten- 
 nis. Esemplare, comunque, l'attitudine 
 a sfruttare le opportunità: nel 3° set,
 sotto 0-3, vince 9 games di seguito e  
 indirizza la vittoria.                 

 Il derby italiano del 3° turno lo vince
 Lorenzo Musetti (n.10 del seeding),Fla-
 vio Cobolli (n.24) si ritira per un    
 problema al braccio quando era sotto   
 6-3 6-2 2-0.

