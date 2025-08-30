23.00 Us Open, Sinner e Musetti agli ottavi Jannik Sinner accede agli ottavi dello Us Open dopo una complicatissima parti- ta contro Denis Shapovalov. In n.1 del mondo vince 5-7 6-4 6-3 6-3, in 3h14', giocando certo non il suo miglior ten- nis. Esemplare, comunque, l'attitudine a sfruttare le opportunità: nel 3° set, sotto 0-3, vince 9 games di seguito e indirizza la vittoria. Il derby italiano del 3° turno lo vince Lorenzo Musetti (n.10 del seeding),Fla- vio Cobolli (n.24) si ritira per un problema al braccio quando era sotto 6-3 6-2 2-0.