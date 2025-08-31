Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
31/08/2025 21:27
P.Chigi, stupiscono affermazioni Bayro 
  21.27                                 
 P.Chigi, stupiscono affermazioni Bayro 
 "Stupiscono le affermazioni totalmente 
 infondate, del Primo Ministro francese 
 François Bayrou, secondo le quali l'I- 
 talia starebbe facendo'dumping fiscale'
 penalizzando la Francia. L'economia i- 
 taliana è attrattiva e va meglio di al-
 tre grazie alla stabilità e credibilità
 della nostra Nazione".                 

 Lo afferma Palazzo Chigi rimarcando che
 "L'Italia non applica politiche di im- 
 motivato favore fiscale per attrarre a-
 ziende europee e con questo Governo ha 
 raddoppiato l'onere fiscale forfetta-  
 rio" per chi si trasferisce in Italia.

Torna Indietro