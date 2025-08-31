21.27 P.Chigi, stupiscono affermazioni Bayron "Stupiscono le affermazioni totalmente infondate, del Primo Ministro francese François Bayrou, secondo le quali l'I- talia starebbe facendo'dumping fiscale' penalizzando la Francia. L'economia i- taliana è attrattiva e va meglio di al- tre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione". Lo afferma Palazzo Chigi rimarcando che "L'Italia non applica politiche di im- motivato favore fiscale per attrarre a- ziende europee e con questo Governo ha raddoppiato l'onere fiscale forfetta- rio" per chi si trasferisce in Italia.