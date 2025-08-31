|
21.27
P.Chigi, stupiscono affermazioni Bayrou
"Stupiscono le affermazioni totalmente
infondate, del Primo Ministro francese
François Bayrou, secondo le quali l'I-
talia starebbe facendo'dumping fiscale'
penalizzando la Francia. L'economia i-
taliana è attrattiva e va meglio di al-
tre grazie alla stabilità e credibilità
della nostra Nazione".
Lo afferma Palazzo Chigi rimarcando che
"L'Italia non applica politiche di im-
motivato favore fiscale per attrarre a-
ziende europee e con questo Governo ha
raddoppiato l'onere fiscale forfetta-
rio" per chi si trasferisce in Italia.